فتح باب التقديم لمسابقة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:57 ص 04/05/2026

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تلقي طلبات الراغبين في التقدم لمسابقة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع عدد (1864) إمام وخطيب ومدرس، للعمل بجميع محافظات الجمهورية.


ومن المقرر أن يستمر التقديم للمسابقة حتى ١٨ مايو القادم، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

المؤهلات المطلوبة

ويمكن لأصحاب المؤهلات التالية، التقدم للمسابقة، وهي:

- خريجو كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات أصول الدين بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الشريعة بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات اللغة العربية.

خريجو كليات القرآن الكريم.

- خريجو كليات اللغات والترجمة "قسم الدراسات الإسلامية بجميع اللغات".

- خريجو "كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

- خريجو كلية التربية بجامعة الأزهر، شعب "الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية".

