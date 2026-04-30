أعلنت وزارة الأوقاف، أنه ضمن حرصها على الارتقاء بالمستوى العلمي للراغبين في الالتحاق بالحقل الدعوي، أشارت إلى أن أسئلة العلوم الشرعية والعربية في اختبارات المتقدمين لمسابقة التعاقد لوظيفة (إمام وخطيب ومدرس) لعام 2026م، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ستكون في ضوء المناهج والكتب التالية:

1. حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم (من سورة الكهف إلى سورة الناس).

2. شرح "الخريدة البهية"، للعلامة أحمد الدردير.

3. تفسير النسفي (جزء عم).

4. "جامع العلوم والحكم"، لابن رجب الحنبلي.

5. "القول المبين في سيرة سيد المرسلين"، للدكتور الطيب النجار.

6. الفقه وفق مذهب كل متقدم، وذلك على النحو التالي:

(نور الإيضاح في الفقه الحنفي – شرح العشماوية في الفقه المالكي – فتح القريب المجيب في الفقه الشافعي – شرح نيل المآرب في الفقه الحنبلي)

7. "النحو الواضح" للأستاذين على الجارم ومصطفى أمين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى أسئلة أخرى متنوعة تهدف إلى قياس الجوانب المعرفية المختلفة لدى المتقدمين.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تحديد هذه المقررات يأتي في إطار دعم المتقدمين وتمكينهم من الاستعداد الجيد للاختبارات، بما يسهم في اختيار أفضل العناصر القادرة على أداء الرسالة الدعوية بكفاءة واقتدار.