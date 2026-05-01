بث مباشر - شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:42 م 01/05/2026 تعديل في 12:43 م

مسجد السيدة نفيسة

ينقل التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، وعدد من القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة.ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود علي حسن.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وخصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، للحديث عن الاحتيال المالي ومشكلة "المستريح"، وإتقان العمل، بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن الموضوع الأول لخطبة الجمعة المقبلة هو "إتقان العمل واجب ديني وحضاري"، للتوعية بأهمية إتقان كلِّ امرئٍ لعملِه، وأثر ذلك في بناء المجتمع وتشييد الحضارة.

موضوع خطبة الجمعة الثانيةولفتت، إلى أن موضوع الخطبة الثانية هو "الاحتيال المالي ومشكلة "المستريح".

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الاحتيال المالي، المعروف مجتمعيًّا باسم مشكلة: "المستريّح"، من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في المجتمع المصري، مستهدفة البسطاء من المواطنين، ومُستغلّة احتياجهم لتحقيق الربح السريع خارج الإطار القانوني والاقتصادي السليم.وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
