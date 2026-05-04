نص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في الفصل الثاني الخاص بأركان الزواج وشروطه، على مجموعة من الضوابط المنظمة لعقد الزواج، باعتباره رباطًا دينيًا مقدسًا يقوم على أسس واضحة تضمن استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين.

شروط انعقاد الزواج وفق الطقوس الدينية واختلافها بين الطوائف

أوضح القانون أن الزواج يتم وفق طقوس دينية معتمدة، وبشروط محددة تتعلق بالسن والموافقة والاختصاص الديني، مع اختلاف بعض الأحكام بحسب الطائفة، بما يعكس طبيعة التنظيم الديني للأحوال الشخصية للمسيحيين.

تعريف الزواج المسيحي وقواعده بين الطوائف المختلفة

جاء نص المادة (10)، كما يلي:

الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، يتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين مستوفيين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، لتكوين أسرة تتعاون على شؤون الحياة في معيشة واحدة.

ويجوز بالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، عقد الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون، وفي هذه الحالة تسري أحكام الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها، وتتم مراسم الزواج بها على كل ما يتعلق بالزواج وآثاره.

أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.

صحة الزواج الديني وشروط إتمامه رسميًا

جاء نص المادة (11)، كما يلي:

يكون الزواج المسيحي الديني صحيحًا أمام الكافة في مصر، وغير قابل للانحلال، إلا بموجب نصوص هذا القانون دون غيره، متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية، على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية، طبقًا لطقوس طائفته.

السن القانوني للزواج في قانون المسيحيين

جاء نص المادة (12)، كما يلي:

لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما سن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

موافقة الولي شرط أساسي في زواج القُصّر

جاء نص المادة (13)، كما يلي:

إذا كان طالبا الزواج أو أحدهما لم يبلغ سن الرشد، فإنه يشترط لصحة عقد الزواج، فضلًا عن موافقتهما، موافقة الولي، طبقًا للترتيب المبين بالمادة (2) من هذا القانون.