قال الإعلامي محمود سعد، إن التليفزيون المصري يمثل تاريخًا ممتدًا من الثقافة والعلم والمحبة، مشيرًا إلى أنه كان البوصلة التي وجهت أجيالًا كاملة منذ انطلاقه في ستينات القرن الماضي.

وأضاف سعد، في أولى حلقات برنامج "من ماسبيرو" عبر القناة الأولى، أن التليفزيون المصري منذ تأسيسه عام 1960 قدم برامج متنوعة في كل المجالات، من الدراما إلى البرامج التعليمية والثقافية والفنية، وكان له دور كبير في تشكيل وعي المجتمع المصري والعربي، مؤكدًا أن تأثيره لا يزال حاضرًا حتى اليوم.

وأشار إلى أن البرامج التعليمية التي قدمها ماسبيرو في بداياته لعبت دورًا محوريًا في تثقيف الأجيال، إلى جانب الأعمال الفنية والدرامية التي ساهمت في بناء وجدان المصريين، موضحًا أن هذه التجربة الإعلامية الفريدة يصعب حصر إنجازاتها في كلمات أو دقائق معدودة.

وتابع الإعلامي محمود سعد، أن التليفزيون المصري كان يحمل شعار "من الناس إلى الناس"، وهو ما يعكس فلسفته في أن يكون وسيلة للتواصل المباشر بين المجتمع ومؤسساته، مضيفًا: "ده أجمل شعار للتليفزيون، لأنه كان لكل العرب، وكان اسمه التليفزيون العربي".

وشدد سعد على أن ماسبيرو قدم عبر تاريخه الطويل نخبة من المذيعين والمذيعات الذين أثروا الحياة الإعلامية، مؤكدًا أنه يفضل عدم ذكر أسماء بعينها حتى لا ينسى أحد، لكنه أشار إلى أن هؤلاء الرواد قدموا أعمالًا عظيمة بمنتهى الثقة والأريحية، فارتبط بهم الجمهور وتذكرهم عبر العقود.

وأكد سعد أن مشاركته في تقديم سهرة جديدة من ماسبيرو تمثل بالنسبة له احتفالية خاصة، لأنها تعيد إحياء أمجاد التليفزيون المصري وتذكر الأجيال الجديدة بقيمته التاريخية، مشيرًا إلى أن ماسبيرو سيظل رمزًا للثقافة والإعلام العربي، وواجهة مشرفة لمصر أمام العالم.