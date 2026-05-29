أكد مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن العيد والمناسبات الدينية تمثل أهمية كبيرة في رفع الوعي المجتمعي، خاصة مع تردد الأسر على ساحات المساجد وأماكن التجمعات، موضحًا أن الصندوق يستغل هذه المناسبات لتنفيذ أنشطة توعوية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة القناة الأولى، أن الصندوق نفذ فعاليات متوسطة لرفع الوعي بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الشباب، مثل: الاعتقاد بأن الحشيش ليس إدمانًا أو أن المخدرات تساعد على زوال الهموم أو تنشيط الذاكرة، مؤكدًا أن هذه المعلومات خاطئة وخطيرة.

أبرز الدوافع التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات

أشار إلى أن من أبرز الدوافع التي تؤدي إلى التعاطي حب الاستطلاع والتجربة وأصدقاء السوء، إلى جانب المفاهيم المغلوطة، موضحًا أن الصندوق يعمل على إرشاد الأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن 16023 للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة وبأعلى معايير الجودة.

وتابع "وهبة" أن أنشطة الصندوق تكون متنوعة ومختلفة، إذ يتم تخصيص فعاليات للأطفال مثل: ورش الحكي والألعاب التفاعلية المرتبطة بأضرار التدخين، بينما تستهدف أنشطة الشباب تصحيح المفاهيم المغلوطة، أما الكبار فيتم تعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن للحصول على الدعم.

وشدد المتحدث باسم الصندوق على أن المبادرة تستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك في الحدائق العامة بالمحافظات، بهدف التوعية بأضرار تعاطي المخدرات ورفع وعي الأطفال بخطورة التدخين، باستخدام أساليب إبداعية مثل الرسم وتلوين الكراسات والأنشطة التفاعلية التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

وأكد مدحت وهبة، أن الأنشطة تشمل أيضًا عروضًا فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم، وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، مشيرًا إلى أن الفعاليات يتم تنفيذها كذلك في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، بما يعزز من وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد من المواطنين.

اقرأ أيضًا:



"رسالة إنقاذ للشباب".. طلاب إعلام الأزهر يطلقون حملة "حياتك أغلى" لمواجهة الإدمان



طلاب إعلام الأزهر يطلقون مشروع "حكاية مكان" لتعزيز الوعي السياحي في مصر



