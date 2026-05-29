تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعالياتها الاحتفالية بعيد الأضحى المبارك بمحافظة جنوب سيناء، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وسط إقبال جماهيري كبير.

وشهد مركز شباب مدينة أبو زنيمة حفلا فنيا أحيته فرقة الفنون الشعبية للأطفال بقصر ثقافة الطور بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، وقدمت باقة من الفقرات المستوحاة من التراث، منها: "على إيدك اتعلمنا"، "صعيدي"، "مصر أم الدنيا"، "محارب كفه"، "بنت حضارية"، و"نوبة"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما تخلل الحفل فقرات غنائية متنوعة قدمتها مواهب بيت ثقافة أبو زنيمة، بحضور اللواء سامح متولي رئيس مجلس مدينة أبو زنيمة، الذي أشاد بتنظيم الفعاليات ودورها في إدخال البهجة على الأهالي، إلى جانب منيرة فتحي مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، والعديد من شيوخ وعواقل وأهالي المدينة.

وفي سياق متصل، شهد مسرح السوق التجاري بمدينة شرم الشيخ حفلا فنيا أحيته فرقة كورال الأطفال بقيادة الفنان عمر عدلي، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية والطربية والفقرات الفنية، واختتم بعرض لمسرح العرائس، وسط إقبال من أهالي المدينة وزوارها.

تنفذ الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء، وفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن برنامج احتفالي متنوع أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، يشمل 65 عرضا فنيا ومسرحيا بمختلف المحافظات، إلى جانب ورش الأطفال والأنشطة الإبداعية، فضلا عن عرض أحدث أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب بأسعار مخفضة في 16 محافظة، وأكثر من 40 فعالية ثقافية أخرى متنوعة.