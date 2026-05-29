الزراعة: إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال ثالث أيام العيد

كتب : أحمد الجندي

06:24 م 29/05/2026
    حملات إزالة التعديات على الأراضي (1)
    حملات إزالة التعديات على الأراضي (2)

تابع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سير العمل بغرفة العمليات المركزية التابعة للإدارة المركزية لحماية الأراضي، على مدار الساعة بالإضافة إلى غرف العمليات بالمحافظات، لمتابعة جهود منع وإزالة التعديات خلال اليوم الثالث من إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أمنًا قوميًا.

استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية

وشدد وزير الزراعة على استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية طوال أيام الإجازة، ورفع درجة الاستعداد القصوى (حالة الاستنفار) لجميع مهندسي حماية الأراضي والمشرفين، مع استمرار المرور الدائم لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متابعة موقف الإزالات الفورية لأي محاولات للبناء

وشهد اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، حملات مرور مكثفة من فرق المتابعة الميدانية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، شملت محافظات: قنا، سوهاج، الجيزة، السويس، القليوبية، الدقهلية، والغربية، وذلك بهدف الوقوف على الإجراءات المتخذة على الأرض، ومتابعة موقف الإزالات الفورية لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية في مهدها، والتعامل معها بكل حسم.

ومن جانبه قال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ان إجمالي الإزالات التي تم تنفيذها في ثالث أيام الإجازة، قد بلغ 28 حالة في المهد بجميع المحافظات، وذلك وفقًا لما تم الإبلاغ به ورصده من قبل مديريات، وبالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية.

وأكد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن غرف العمليات بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والأمنية في حالة استنفار دائم على مدار الساعة خلال إجازة العيد؛ للقضاء على أي محاولات لاستغلال العطلة في البناء المخالف، مشددًا على أن الرقعة الزراعية خط أحمر، وأن الإدارة تتعامل بكل حسم وفورية بالإزالة في المهد مع إحالة المخالفين جهات التحقيق المختصة والتحفظ على مواد البناء، حفاظًا على الأمن الغذائي للمواطنين.

