في شرم الشيخ وأبو زنيمة.. إقبال كبير على احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى

واصل حجاج السياحة المصريون استكمال مناسك الحج بالأراضي المقدسة، حيث غادرت الغالبية العظمى منهم مشعر منى متعجلين، عقب الانتهاء من رمي الجمرات خلال ثاني أيام التشريق، متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، في مشهد اتسم بالروحانية والتنظيم الدقيق.

وشهدت عمليات رمي الجمرات سهولة وانسيابية كبيرة، في ظل التنظيم المكثف الذي وفرته السلطات السعودية داخل مشعر منى، إلى جانب خطط التفويج المحكمة التي نفذتها شركات السياحة المصرية بالتنسيق مع بعثة الحج السياحي، بما ساهم في تجنب التكدسات وتقليل التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في ضوء فتوى دار الإفتاء المصرية التي أكدت جواز الرجم على مدار الساعة تيسيرًا على الحجاج.

عودة تدريجية للحجاج إلى أرض الوطن

بدأ عدد من الحجاج، اعتبارًا من اليوم الجمعة، رحلة العودة إلى أرض الوطن عبر أولى رحلات العودة الجوية، فيما عاد جزء آخر إلى فنادق الإقامة بمكة المكرمة لاستكمال مناسك الحج وأداء طواف الوداع، بينما تتجه نسبة تقارب 40% من الحجاج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي قبل العودة إلى مصر.

متابعة ميدانية على مدار الساعة

تواجدت لجان بعثة الحج السياحي، برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي، على مدار أيام التشريق داخل مختلف مخيمات الحجاج بمشعر منى، لمتابعة أوضاعهم والإشراف على عمليات التفويج والمغادرة، والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها.

سامية سامي تشيد بتعاون الشركات

ثمّنت سامية سامي التعاون الكامل بين البعثة الرسمية وشركات السياحة المنظمة للحج ومشرفيها، مؤكدة أن هذا التعاون كان أحد أهم عوامل نجاح الموسم، وساهم في سرعة التعامل مع أية ملاحظات طارئة داخل المخيمات.

وأوضحت أن الموسم شهد بعض الملاحظات المحدودة داخل مشعر منى نتيجة ضيق المساحات والكثافات الكبيرة، وهو أمر طبيعي في ظل طبيعة المشعر خلال موسم الحج، إلا أنه تم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع شركات السياحة وشركة الضيافة السعودية، بما أسهم في تجاوزها سريعًا والحفاظ على راحة وسلامة الحجاج.

تنسيق متكامل لإنجاح الموسم

أكدت غرفة شركات السياحة أن الموسم شهد تنسيقًا متميزًا بين وزارة السياحة والآثار والبعثة الرسمية للحج السياحي وغرفة الشركات وشركات السياحة المنظمة، إلى جانب التعاون الوثيق مع السلطات السعودية وشركة الراجحي المسؤولة عن تقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة.

وأضافت أن هذا التنسيق المشترك انعكس بشكل واضح على انتظام عمليات التفويج والتنقل بين المشاعر، وخروج الموسم بصورة مشرفة تليق بالحجاج المصريين، وتعكس حجم الجهد المبذول من جميع الجهات المعنية لإنجاح موسم الحج السياحي هذا العام.