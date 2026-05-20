حذر الدكتور عامر الشبكي، خبير الاقتصاد والطاقة الدولي، من أن التطورات المتلاحقة في مضيق هرمز من شأنها إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد العالمي بالكامل.

وقال الشبكي إن الآثار السلبية لهذه الأزمة لا تتوقف عند حدود شلل إمدادات الطاقة الفوقية، بل تمتد لتشكل تهديدًا مباشرًا لمنظومة المال العالمية؛ نظرًا لأن كابلات الألياف الضوئية القابعة في قاع المضيق تُدير حصة هائلة من تدفقات الإنترنت والخدمات السحابية، فضلاً عن شبكة المراسلات المالية الدولية "سويفت" التي تعبر من خلالها معاملات يومية تفوق قيمتها 10 تريليونات دولار، محذرًا من أن هذه البنية التحتية الحيوية أصبحت تقع تحت السيادة الإيرانية الكاملة.

أسعار الطاقة لم تشهد حتى الآن ارتدادات اقتصادية كارثية ملموسة

وأضاف خبير الطاقة، خلال مقابلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أنه على الرغم من استمرار وتيرة إغلاق المضيق وإجراءات الحصار الأمريكي المفروضة، إلا أن الأسواق العالمية وأسعار الطاقة لم تشهد حتى الآن ارتدادات اقتصادية كارثية ملموسة.

وأوضح أن هذا الاستقرار النسبي يأتي رغم تسجيل انقطاع ضخم في الإمدادات الدولية يقدّر بنحو 14 مليون برميل يوميًا، بجانب توقف تدفقات الغاز المسال والسلع الاستراتيجية كالسماد والبتروكيماويات.

وأشار الدكتور عامر الشبكي إلى أن أسعار خام "برنت" لا تزال تتأرجح حول مستوى 110 دولارات للبرميل، وهي كلفة أدنى من مستويات شهر أبريل الماضي التي تخطت حاجز 130 دولارًا. وعزا هذا التوازن الإستراتيجي إلى مهدئات سياسية أبرزها التصريحات الأمريكية المحجّمة لحجم الكارثة، والقناعة الدولية السائدة بأن الأزمة مؤقتة وعابرة، إلى جانب الدور الحيوي الذي تلعبه الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية في تعويض العجز الحالي.

وتابع الخبير الاقتصادي تحليله موضحًا: "إذا كانت المخزونات الخارجية تشهد استنزافًا متسارعًا، فإن المستودعات الداخلية ما زالت ممتلئة؛ إذ يقبع نحو 170 مليون برميل من النفط الخام على متن ناقلات السفن الرابطة داخل الخليج العربي، بالتوازي مع وفرة المخزونات الاحتياطية لدى العراق، والمملكة العربية السعودية، ودول الخليج، وإيران".

