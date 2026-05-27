حبس وغرامة.. تحذير رسمي من ذبح الأضاحي في الشوارع

كتب : محمد نصار

02:26 م 27/05/2026

حذّرت المحافظات من تطبيق عقوبات رادعة على مخالفي الذبح في الشوارع خلال عيد الأضحى 2026، مؤكدة أن الذبح خارج المجازر أو في الطرق العامة يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

أوضحت المحافظات أنه يتم تطبيق القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 53 لسنة 1966 على محال الجزارة، حيث ينص على أن الذبح بغرض البيع خارج المجازر يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأضافت أن المواطنين الذين يقومون بالذبح في الشوارع أو أمام المنازل يُعدّون مخالفين لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وقد تصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه وفقًا لطبيعة وحجم المخالفة وتأثيرها البيئي.

فتح المجازر الحكومية مجانًا أمام المواطنين

في السياق ذاته، وجهت وزارة التنمية المحلية بضرورة فتح المجازر الحكومية بالمحافظات والمدن لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، مع تقديم خدمات الذبح مجانًا للمواطنين.

وتشمل الخدمات المقدمة داخل المجازر: الفحص البيطري للحيوان قبل الذبح، وفحص اللحوم بعد الذبح، وتوفير أماكن استضافة لحين الانتهاء من الإجراءات، بالإضافة إلى أماكن انتظار للسيارات.

كما شددت الوزارة على منع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية على الطرق العامة، سواء للمواطنين أو محال الجزارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

