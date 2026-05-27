مضاد للصدمات والخدوش.. Vivo تُطلق هاتفها المميز

كتب : وكالات

07:01 ص 27/05/2026

vivo S60

تستعد Vivo لإطلاق هاتفها الجديد الذي سينافس أحدث هواتف أندرويد من حيث السعر والأداء والمواصفات.

حصل هاتف vivo S60 على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده "157.5/74.3/7.9" ملم، وزنه 207 ج.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقة عرضها "1260/2750" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 459 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1800 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة "50+50+8" ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، وفقا لروسيا اليوم.

