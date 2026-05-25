شهدت أسعار المشمش خلال الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق المحلية، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 60 و120 جنيهًا في بعض المناطق، وذلك نتيجة تضرر عروة الموسم الحالي بفعل التغيرات المناخية، إلى جانب تراجع المساحات المنزرعة، حسبما صرح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ«مصراوي».

وأوضح نقيب الفلاحين أن محصول المشمش يُعد من أكثر المحاصيل حساسية للتقلبات الجوية، إذ يتأثر بشكل مباشر بارتفاع درجات الحرارة أو اضطراب الأحوال الجوية خلال فترتي التزهير والعقد، ما ينعكس على حجم الإنتاج ويؤدي إلى تراجع المعروض في الأسواق.

وأضاف أن الموسم الحالي للمشمش يتميز بقصر مدته وعدم امتلاكه عروات ممتدة مثل بعض المحاصيل الفاكهية الأخرى، وهو ما يجعل أي خسائر إنتاجية تنعكس سريعًا على مستويات الأسعار.

وأشار إلى أن الارتفاعات الحالية في أسعار بعض أصناف الفاكهة تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج المبكر لبعض المحاصيل، إلى جانب محدودية المساحات المزروعة من بعض الأصناف، فضلًا عن طرح ما يُعرف بالبشاير في بداية الموسم، والتي تكون أسعارها مرتفعة بطبيعتها نتيجة محدودية المعروض.

ولفت إلى أن تأثيرات السوق تختلف من محصول لآخر، فبعض الفواكه مثل العنب قد تشهد تراجعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة حجم الإنتاج وظهور الأصناف المتأخرة، على عكس محاصيل أخرى لا تمتلك عروات إنتاج بديلة تعوض نقص المعروض.

وأكد نقيب الفلاحين أن غالبية الفواكه المطروحة حاليًا لا تزال من إنتاج البشاير، وهو ما يفسر مستويات الأسعار الحالية، متوقعًا أن تسهم زيادة المعروض خلال الأسابيع المقبلة في تراجع تدريجي لأسعار عدد من الأصناف مع دخول ذروة الموسم.