بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته لرئيس الجمهورية، قال رئيس الوزراء: "يُسعدني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة، التي نستلهم من نفحاتها الطيبة قيم التضحية وروح التكافل والعطاء، راجين الله أن يتقبل منا الطاعات".

وأضاف: "وإننا نغتنم هذه المناسبة العطرة لنبتهل إلى الله عز وجل أن يُعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بالخير والأمن والرخاء".

فيما هنأ شيخ الأزهر، قائلًا: "وإننا إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة، التي تقترن بفضائل ركن الحج الأعظم مع نفحات يوم عرفة، فإننا ندعو الله عز وجل أن يُعيدها على فضيلتكم بموفور الصحة والعطاء، وأن تستمر جهود الأزهر الشريف في التنوير بأيدي أبنائه المخلصين، وأن يُنعم الله على مصر وبلدان الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسلام".