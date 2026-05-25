اجتمع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مع كل من الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح؛ محافظ دمياط، واللواء طارق مرزوق؛ محافظ الدقهلية، والمهندس إبراهيم محجوب؛ محافظ كفر الشيخ، واللواء ناصر فوزي؛ رئيس مركز التخطيط لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لمناقشة الأمور التي أثقلت كاهل عدد من المواطنين في الأراضي الواقعة في نطاق حجة الوقف المذكور.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسات الدولة على التيسير على المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم، مع الحفاظ على حق الوقف أيضا.

وأسفر الاجتماع عن مقررات على رأسها عدم المساس بحقوق المواطنين في المحافظات الثلاث لأصحاب المراكز القانونية المستقرة، داخل نطاق حجة الوقف، واستمرار المحافظات الثلاث -وبصفة عاجلة- في استكمال إجراءات التصالح على الأعيان الواقعة داخل نطاق حجة الوقف، على أن يتم تعويض هيئة الأوقاف المصرية بأراضٍ بديلة من أراضي الدولة، مع استمرار انعقاد اللجان المنبثقة عن الاجتماع بصفة دورية لإنهاء كل أوجه المعاملات المتعلقة بالوقف المذكور.