أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، عن بدئه موجة من الهجمات الجوية المكثفة تستهدف عدة أهداف ومواقع تابعة لـ"حزب الله" في مدينة صور ومختلف مناطق جنوب لبنان.

وتأتي هذه الضربات العنيفة في إطار التصعيد العسكري المتزايد على الجبهة الشمالية، حيث كثفت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها لضرب البنية التحتية والمراكز الحيوية لـ"حزب الله" اللبناني وسط مؤشرات على اتساع رقعة المواجهات الميدانية.

تسلل طائرات مسيّرة يستنفر الدفاعات الإسرائيلية

وفي سياق متصل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، باهتزاز المناطق الحدودية إثر إطلاق صفارات الإنذار أكثر من 20 مرة متتالية على طول الحدود الشمالية مع لبنان.

وجاء هذا الاستنفار الأمني الواسع عقب رصد تسلل أسراب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية الموجهة من الأراضي اللبنانية، مما دفع بالسكان إلى الملاجئ وتسبب في حالة من الارتباك الأمني والدفاعي داخل المستوطنات والبلدات الشمالية.

المنظومات الدفاعية الإسرائيلية تعترض صاروخا موجها أطلقه حزب الله ب

على صعيد المواجهات الصاروخية، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية نجحت قبل قليل في اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه التجمعات السكنية في شمال إسرائيل.

وأوضح البيان، أن منصات القبة الحديدية والمنظومات الدفاعية تعاملت مع الهدف بدقة في الأجواء دون تسجيل إصابات بشرية مباشرة جراء عملية الاعتراض، لتبقى الأوضاع مشتعلة وقابلة لمزيد من الانفجار الميداني.

خروقات مستمرة لاتفاق التهدئة وحرب استنزاف متواصلة على الجبهة اللبنانية

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ تطبيقه ومدد لمرات عدة، حيث يواصل جيش الاحتلال شن هجمات وغارات مكثفة على الأراضي اللبنانية وخصوصا في البلدات الجنوبية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني، تنفيذ عمليات نوعية واستهداف الآليات والمواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الخط الحدودي، مؤكدا استمرار التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.