أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة البت في طلبات التقنين الخاصة بحالات المخالفات والتعدي للمستجيبين لحملات طرق الأبواب، التي تُنفذ لحث المواطنين على سرعة استيفاء اشتراطات التصالح والتقنين، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.

الأنصاري: "عازمون على استعادة كل شبر متعدى عليه"

أوضح محافظ الجيزة، خلال استعراضه نتائج أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات، أن الحملات نجحت في إزالة 43 حالة تعدٍ ومخالفة بناء جديدة بأحياء ومراكز ومدن الوراق والهرم والعجوزة والعياط وأبوالنمرس والبدرشين ومنشأة القناطر والواحات البحرية.

وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية عازمة على استعادة كل شبر من الأراضي المتعدى عليها، وإزالة مخالفات البناء حال ثبوت عدم جدية أصحابها في إنهاء إجراءات التصالح والتقنين.

محافظ الجيزة: "إزالات مكثفة بعدة مراكز ومدن"

أشار المحافظ إلى أن الإزالات شملت تنفيذ 14 حالة مخالفة بالواحات البحرية، تنوعت بين مبانٍ غير مأهولة وغرف وأسوار بالطوب الأبيض.

وفي مركز العياط، تم رصد 5 حالات بناء مخالف شملت مبنى على مساحة 700 متر مربع، وجمالونًا بطهما، وأعمال بناء بالطوب الأحمر بقرية الدناوية، إلى جانب فك شدة خشبية بقرية البرنسة.

كما تم تنفيذ قرار إزالة لبناء مخالف بمنطقة كفر حما بالوراق.

الأنصاري: "التعامل الفوري مع المخالفات الجديدة"

في مركز ومدينة أبوالنمرس، نجحت الحملات في إيقاف وإزالة 6 حالات مخالفة، شملت أعمدة خرسانية وشدات خشبية وأسوارًا مخالفة.

كما تم إيقاف حالتي مخالفة بحي الهرم الأول، وإزالة سقف وحوائط بأحد العقارات بحي العجوزة.

وفي البدرشين، تم رصد 9 حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بينما نجحت الحملات في إزالة 5 حالات مخالفة بمنشأة القناطر.

محافظ الجيزة: "تكثيف الحملات خلال إجازة العيد"

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لرصد أية مخالفات وإزالتها في المهد.

كما شدد على دعم المراكز التكنولوجية بالعدد الكافي من العاملين المدربين، لسرعة إنهاء الملفات المقدمة، والتواصل مع غير المستوفين للاشتراطات لتشجيعهم على استكمال المستندات المطلوبة.