إعلان

الصحة تطلق 26 قافلة طبية متنقلة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

كتب : أحمد جمعة

01:05 م 23/05/2026

قافلة طبية مجانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 26 قافلة طبية متنقلة في الميادين والمتنزهات الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن استعداداتها الشاملة لتقديم الخدمات الطبية الفورية للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص قافلتين في محافظة القاهرة بمنطقتي حديقة الأزهر ومحطة مصر، وقافلتين في الإسكندرية بسان ستيفانو ومحطة مصر، بالإضافة إلى قافلة في شمال سيناء بميدان الرفاعي والساحة الشعبية بشارع 23 يوليو، وقافلة في أسوان بمحطة السكة الحديد وكورنيش النيل أمام حديقة فريال.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه تم توزيع قافلة متنقلة واحدة في المواقع الرئيسية بباقي المحافظات، شملت حديقة زد بارك بالجيزة، وأول شارع البحر بالغربية، والممشى السياحي بكورنيش النيل ببني سويف، وحدائق القناطر الخيرية بالقليوبية، والساحة الشعبية بقويسنا بالمنوفية، وميدان الساعة بدمياط، وكورنيش النيل أمام مدرسة البنات بالأقصر.

من جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، إلى استمرار التغطية الطبية في عدة مواقع حيوية أخرى، منها دوران الاستاد بدمنهور بالبحيرة، ونادي البحر بقنا، وكورنيش النيل أمام ديوان عام المنيا، وحديقة صنعاء بكفر الشيخ، وحديقة الفردوس بأسيوط، بالإضافة إلى محيط نادي التعمير ونادي الشرطة بالوادي الجديد، وحديقة الغزالة بمطروح، والطريق الدائري بمحيط مسجد الدوحة بالإسماعيلية، وشاطئ العائلات 2 بالبحر الأحمر، ومحيط ديوان عام الدقهلية، والاستاد الرياضي بمدينة ناصر بسوهاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قافلة طبية مجانية عيد الأضحى وزارة الصحة المتنزهات الرئيسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور.. تحذير مهم من الكهرباء لأصحاب هذه العدادات - تفاصيل
أخبار مصر

صور.. تحذير مهم من الكهرباء لأصحاب هذه العدادات - تفاصيل
خطة انتقامية.. تفاصيل محاولة اغتيال إيفانكا ترامب وزوجها داخل منزلهما
شئون عربية و دولية

خطة انتقامية.. تفاصيل محاولة اغتيال إيفانكا ترامب وزوجها داخل منزلهما

أحمد عبد القادر يضع" 3 " شروط لارتداء قميص الزمالك.. مصدر يكشف التفاصيل
رياضة محلية

أحمد عبد القادر يضع" 3 " شروط لارتداء قميص الزمالك.. مصدر يكشف التفاصيل
بينهم منى زكي وأحمد حلمي.. 17 صورة لثنائيات في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs
زووم

بينهم منى زكي وأحمد حلمي.. 17 صورة لثنائيات في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs
محامي أشرف زكي يطالب بتعويض 40 ألف جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على ياسمينا المصري
حوادث وقضايا

محامي أشرف زكي يطالب بتعويض 40 ألف جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على ياسمينا المصري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان