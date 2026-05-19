وزير شؤون المجالس النيابية يدافع عن الحكومة: الوزراء ملتزمون بالتواصل مع النواب

كتب : نشأت حمدي

02:55 م 19/05/2026

دافع المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، عن الحكومة، قائلاً: إن هناك تعليمات مشددة من رئيس مجلس الوزراء بضرورة حرص الوزراء على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، ردًا على ما أثاره النائب جمال الفار بشأن عدم حضور الوزراء إلى المجلس.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أنه يتواصل مع رؤساء اللجان النوعية بصفة مستمرة في حال اعتذار أي وزير، ويتم شرح السبب بكل وضوح في حال تغيبه.

وقال المستشار هاني حنا: "أي وقت يصلني اتصال من نائب بتقصير وزير، سيتم التواصل معه على الفور".

يُشار إلى أن النائب جمال الفار وجه انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب عدم حرص الوزراء على مقابلة الأعضاء، مستشهدًا بواقعة وزير الصحة الذي ترك اجتماع النواب في وقت سابق.

وأكد عضو مجلس النواب أن هناك العديد من طلبات الإحاطة المقدمة ولا يتم الرد عليها، مطالبًا بضرورة تواجد الوزراء بشكل مستمر في مجلس النواب، قائلاً: "مش النواب هما اللي يروحوا للوزراء".

