رنا زيدان رئيسًا للإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بتعيين الدكتورة رنا زيدان رئيسًا للإدارة المركزية للمعامل المركزية، خلفًا للدكتورة نانسي الجندي عقب بلوغها السن القانونية.

وسبق أن شغلت رنا زيدان منصب معاون وزير الصحة خلال فترة تولي الدكتور عادل عدوي وزارة الصحة والسكان، ضمن تجربة ضمت عددًا من الكوادر الشابة التي تم الدفع بها إلى مواقع قيادية في ذلك التوقيت، ثم تولت لاحقًا منصب مدير العلاقات الصحية الخارجية خلال فترة الدكتورة هالة زايد.

وقبل عودتها الأخيرة إلى ديوان وزارة الصحة، شغلت الدكتورة رنا زيدان منصب الأمين العام لجامعة الجلالة.

وتُعد المعامل المركزية أحد أهم الركائز الأساسية داخل المنظومة الصحية في مصر، نظرًا لدورها الحيوي في إجراء التحاليل المرجعية، ودعم برامج مكافحة الأمراض، وتعزيز قدرات الترصد والاستجابة الصحية.