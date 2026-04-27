نقيب الأشراف يعزي رئيس الوزراء في وفاة والده

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:24 ص 27/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تقدم محمود الشريف نقيب الأشراف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وفاة والده اللواء أ.ح كمال مدبولي، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

وأعرب نقيب الأشراف، عن خالص عزائه للفقيد الكريم وأسرته، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

موعد جنازة وعزاء والد رئيس الوزراء

وتوفي اليوم اللواء أ.ح كمال مدبولي محمد نصار، والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد مسيرة حافلة في خدمة القوات المسلحة.

تقام صلاة الجنازة على اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمسجد المشير والعزاء غدا الثلاثاء من المسجد نفسه.

وشارك اللواء أ. ح. كمال مدبولي في حرب أكتوبر 1973، وتدرج في المناصب العسكرية وتولى أستاذ كرسي المدفعية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

نقيب الأشراف وفاة والد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

