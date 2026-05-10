نقيب الأشراف يوصي الحجاج بالدعاء لمصر

شارك محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، السبت، في الاحتفالية التي أقامتها نقابة الصحفيين، لتسليم تأشيرات الحج للصحفيين الفائزين في القرعة هذا العام.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن سعادته بالتواجد في هذه الاحتفالية داخل مقر نقابة الصحفيين، موجهًا التهنئة للفائزين بالحج هذا العام.

وأوصى نقيب السادة الأشراف، الصحفيين الفائزين بالدعاء بأن يُديم المولى عز وجل على مصر الأمن والأمان والاستقرار، و أن يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسي لما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.

وقال نقيب السادة الأشراف:"منذ عدة أيام كنت في رحلة عمرة، وما وجدته من خدمات مُقدَّمَة لضيوف الرحمن، أمر مُشرّف ويدعو للفخر".

ووجه نقيب السادة الأشراف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على الجهد المبذول في رعاية ضيوف الرحمن.

ودعا نقيب السادة الأشراف، جميع حجاج بيت الله الحرام، إلى الالتزام بالقواعد التي وضعتها الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، والتي من شأنها تنظيم الحج، وتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن.