حذر الكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من ما وصفه بـ "أيام مُذبذبة" تشهدها مصر خلال نهاية الثلث الأوسط من فصل الربيع، مؤكدًا أنها من أكثر الفترات اضطرابًا وتقلبًا حراريًا خلال العام.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة

أوضح "فهيم" في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن البلاد تمر بموجات متعاقبة من ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، يعقبها انكسارات حرارية مفاجئة، ثم عودة سريعة وأقوى للحرارة مجددًا، في نمط مناخي وصفه بـ:غير المستقر"، خاصة على مناطق الصعيد التي تتحمل النصيب الأكبر من موجات الحرارة المبكرة.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن التغيرات خلال 48 ساعة فقط قد تشمل صيفًا مبكرًا شديد الحرارة، ثم انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة، يتبعه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، قبل أن تعود الحرارة للارتفاع مجددًا بشكل أسرع.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

بيّن "فهيم" أن يوم الجمعة يشهد أجواء شديدة الحرارة تتراوح بين 40 و42 درجة في شمال الصعيد، وتصل إلى 43 و45 درجة في جنوبه، مع نشاط رياح ساخنة وإجهاد حراري مرتفع.

وأضاف أن السبت يشهد بداية انكسار نسبي شمال البلاد، مع انخفاض محدود في القاهرة والسواحل الشمالية، بينما يستمر الصعيد تحت تأثير الحرارة المرتفعة، مع نشاط للرياح خاصة على جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتابع الخبير المناخي: أما الأحد، فيتوقع ارتفاعًا كبيرًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتقترب القاهرة من 40 درجة، بينما تلامس جنوب الصعيد 44 درجة، مع نشاط رياح مثيرة للأتربة في بعض المناطق.

وأشار محمد علي فهيم، إلى أن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ستشهد انكسارًا حراريًا تدريجيًا وتحسنًا نسبيًا في الشمال، مقابل استمرار الحرارة المرتفعة نسبيًا في الجنوب، مع بقاء التذبذبات الحرارية الحادة بين يوم وآخر.

تحذيرات من التأثيرات الزراعية

حذر الخبير المناخي من التأثيرات المباشرة على القطاع الزراعي، مؤكدًا أن التذبذب الحراري يؤدي إلى اضطرابات فسيولوجية للنباتات، وضعف في البناء الضوئي، وزيادة في تساقط العقد، إلى جانب تراجع كفاءة التلقيح والإخصاب في عدد من المحاصيل.

وأشار إلى زيادة نشاط الآفات الزراعية مثل ديدان الأوراق والعنكبوت الأحمر والبق الدقيقي، إضافة إلى انتشار بعض الأمراض الفطرية في ظل الظروف الجوية الحالية.

توصيات مهمة للمزارعين والمواطنين

دعا "فهيم" إلى ضرورة إدارة الري بحكمة دون تغريق، ودعم النباتات بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والأحماض الأمينية، مع تجنب استخدام المبيدات القوية خلال فترات الحرارة والرياح.

ونصح الكتور محمد علي فهيم، بمتابعة يومية لحالة المحاصيل، واتخاذ الاحتياطات الشخصية أثناء العمل في الأجواء الحارة أو العاصفة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب "هدوءًا في اتخاذ القرار" ومتابعة دقيقة للتغيرات الجوية.

