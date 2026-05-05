وزير الري: الأمن المائي مسؤولية مشتركة بين الدول

كتب : محمد أبو بكر

01:47 م 05/05/2026 تعديل في 01:47 م
    فعاليات منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه
وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، للمشاركة في فعاليات "منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه".

وشارك الوزير في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ومن المقرر أن يشارك في جلسة المائدة المستديرة الوزارية، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال المياه.

وأكد أن هذه المشاركة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم في مجال المياه نتيجة التغيرات المناخية والنمو السكاني، ما يضع ملف المياه في صدارة الأولويات الدولية.

وشدد وزير الري، على أهمية تعزيز التعاون العابر للحدود كركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي، وفق مبادئ القانون الدولي والثقة والمنفعة المشتركة دون الإضرار بأي طرف، إلى جانب ضرورة تعزيز العمل متعدد الأطراف ودمج قضايا المياه ضمن أجندة العمل المناخي.

وأشار الوزير إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل فرصة مهمة لدفع أجندة المياه العالمية، خاصة مع رئاسة مصر للحوار التفاعلي الثالث، بما يعكس دورها الفاعل في دعم الحلول التعاونية.

وزير الري: الأمن المائي لم يعد قضية وطنية فقط بل مسؤولية مشتركة

وأكد على أن الأمن المائي لم يعد قضية وطنية فقط، بل مسؤولية مشتركة ترتبط بالتنمية المستدامة، وتتطلب تعاونًا دوليًا قائمًا على الثقة والاحترام المتبادل.

