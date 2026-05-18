أمين "كبار العلماء": منح المرأة فسخ عقد الزواج بتوسع يضر بها

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:52 م 18/05/2026

الدكتور عباس شومان

علّق الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، على الجدل المثار بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وقال "شومان"، إن الله تعالى حينما جعل الطلاق بيد الزوج لم يفضله على المرأة، بل لأن عاطفة المرأة قد تدفعها للتطليق وهي لا تريده، مشيرًا إلى أنه منح المرأة حق فسخ عقد الزواج بتوسع يضر بها.

يأتي ذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب القانون الجديد للأسرة الذي قدّمته الحكومة، والتي نصت إحدى مواده بأنه يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

بيان الأزهر بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية

كان الأزهر الشريف، أعلن أنَّ مشروع قانون الأحوال الشخصية، لم يُعرَض عليه ولم يشارِكْ في صياغته بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الأزهر في بيان، الاثنين، أنه قدَّم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع؛ من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، ولا يعلم الأزهر الشريف مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.

وأكد الأزهر الشريف، أنه سيُبدِي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النوَّاب لإبداء الرأي بشأنه.

جاء ذلك ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى الأزهر الشريف؛ بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

