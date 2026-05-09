مياه الجيزة تعلن إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انتهاء أعمال إصلاح التسريب المفاجئ بخط مياه قطره 1000 مم بشارع ربيع الجيزي، بجوار محطة مترو أم المصريين، وإعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة والطوارئ عملت على مدار الساعة للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الشركة عودة المياه تدريجيًا إلى مناطق: المنيب، وساقية مكي، والبحر الأعظم، والعمرانية، والكونيسة، مع تحسن ضغوط المياه في منطقتي الهرم وفيصل، عقب الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح.