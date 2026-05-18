شهدت مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط حالة من الهلع والرعب، عقب قيام مسلح ملثم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بشكل عشوائي على الأهالي في شارع السنترال، ما أسفر - وفق المعلومات الأولية - عن سقوط عدد من المصابين والوفيات.

استنفار أمني ومطاردة للجناة

وأفاد شهود عيان بأن المنطقة تشهد حالة من الاستنفار الأمني المكثف، مع انتشار واسع لقوات الأمن وبدء عمليات تمشيط ومطاردات مكثفة لضبط الجناة، الذين فروا من موقع الحادث على متن سيارة جيب بسرعة عالية.

تحرك أمني رفيع المستوى

وأكدت مصادر أمنية أن اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة تطورات الوضع ميدانيًا، والعمل على فرض السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لضبط المتهمين.