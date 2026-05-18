إعلان

تحطم مقاتلتين أمريكيتين في حادث تصادم جوي.. فيديو

كتب : وكالات

12:23 ص 18/05/2026

تحطم مقاتلتين أمريكيتين في حادث تصادم جوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن طائرتين حرب إلكترونيتين تابعتين للبحرية الأمريكية اصطدمتا وتحطمتا اليوم الأحد، أثناء عرض جوي في ولاية أيداهو.

ونقلت الوكالة عن كيم سايكس، مديرة التسويق في شركة سيلفر وينغز أوف أيداهو، التي ساهمت في تنظيم العرض الجوي، قولها إن أربعة من أفراد الطاقم تمكنوا من القفز بسلام بعد اصطدام الطائرتين.

وأوضحت سايكس أن فرق الطوارئ استجابت للحادث عقب اصطدام الطائرتين أثناء العرض الجوي في قاعدة ماونتن هوم الجوية، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم الأربعة هبطوا بالمظلات بسلام.

وأضافت أن الحادث وقع خارج القاعدة، مشيرة إلى أنها لم تشاهد لحظة التحطم لكنها رأت الدخان المتصاعد بعد الحادث مباشرة.

وبحسب أسوشيتد برس، أغلقت القاعدة الجوية يوم الأحد بعد الحادث الذي وقع خلال اليوم الثاني من عرض “غان فايتر سكايز” الجوي، على بعد نحو ميلين شمال غرب القاعدة.

وجاء في بيان صادر عن القاعدة أن فرق الطوارئ تواجدت في موقع الحادث، بينما يجري فتح تحقيق لمعرفة أسباب التصادم، مع التأكيد على نشر مزيد من التفاصيل فور توفرها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحطمت طائرتين تصادم طائرتين طائرتين حرب إلكترونيتين البحرية الأمريكية تحطم مقاتلتين أمريكيتين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
زووم

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الأجواء الربيعية
أخبار مصر

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الأجواء الربيعية

دخول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ في الضفة الغربية
شئون عربية و دولية

دخول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ في الضفة الغربية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
محمد رمضان: أعلى أجر لي كان 45 مليونًا.. الممثل غلبان مقارنة بالمغني
زووم

محمد رمضان: أعلى أجر لي كان 45 مليونًا.. الممثل غلبان مقارنة بالمغني

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان