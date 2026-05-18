أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن طائرتين حرب إلكترونيتين تابعتين للبحرية الأمريكية اصطدمتا وتحطمتا اليوم الأحد، أثناء عرض جوي في ولاية أيداهو.

ونقلت الوكالة عن كيم سايكس، مديرة التسويق في شركة سيلفر وينغز أوف أيداهو، التي ساهمت في تنظيم العرض الجوي، قولها إن أربعة من أفراد الطاقم تمكنوا من القفز بسلام بعد اصطدام الطائرتين.

وأوضحت سايكس أن فرق الطوارئ استجابت للحادث عقب اصطدام الطائرتين أثناء العرض الجوي في قاعدة ماونتن هوم الجوية، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم الأربعة هبطوا بالمظلات بسلام.

وأضافت أن الحادث وقع خارج القاعدة، مشيرة إلى أنها لم تشاهد لحظة التحطم لكنها رأت الدخان المتصاعد بعد الحادث مباشرة.

Tidat - Mid-Air collision at Mountain Home AFB airshow.



2 EA-18 Growlers collided, but reports of 4 good chutes broadcasted over the PA.



ℹ️Reddit - User FxckFxntxnylpic.twitter.com/Piki0wAQtQ — Francisco Cunha (@OnDisasters) May 17, 2026

وبحسب أسوشيتد برس، أغلقت القاعدة الجوية يوم الأحد بعد الحادث الذي وقع خلال اليوم الثاني من عرض “غان فايتر سكايز” الجوي، على بعد نحو ميلين شمال غرب القاعدة.

وجاء في بيان صادر عن القاعدة أن فرق الطوارئ تواجدت في موقع الحادث، بينما يجري فتح تحقيق لمعرفة أسباب التصادم، مع التأكيد على نشر مزيد من التفاصيل فور توفرها.