أدان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصالا هاتفيًا اليوم الأحد، مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، بأشد العبارات الاستهداف الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية.

وأكد وزير الخارجية، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات ودعمها التام لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها الوطنية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لخفض حدة التصعيد، حيث شدد وزير الخارجية على الموقف المصري الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما تناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر في شتى المجالات، والذي يأتي انعكاسا للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المتبادل لدى البلدين على الارتقاء بأطر التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.