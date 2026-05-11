عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

شارك في الاجتماع المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية، فضلًا عن قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

شريف فاروق: المنظومة تدعم تقديم الخدمات بكفاءة وشفافية

شهد الاجتماع، بحسب بيان وزارة التموين، الاثنين، استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، ومتابعة مراحل التطبيق وآليات التكامل بين قواعد البيانات والجهات المشاركة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها بكفاءة وشفافية.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة لدعم جهود التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات المختلفة من خلال منصة موحدة وآمنة.

التوسع التدريجي يضمن كفاءة التشغيل

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتشغيلية الخاصة بالمنظومة، إلى جانب بحث آليات التوسع التدريجي في التطبيق، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات حكومية رقمية متطورة تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

أكد المشاركون أهمية التكامل بين قواعد البيانات المختلفة والجهات المشاركة في المنظومة، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق المزيد من الدقة والسرعة في تقديم الدعم والخدمات المختلفة.