نشرة التوك شو| الكشف عن قاعدة إسرائيلية بالنجف وأزمة "سيستم" المعاشات

كتب : حسن مرسي

01:11 ص 11/05/2026

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

اكتشفها راعي غنم.. أديب يعلق على وجود قاعدة إسرائيلية سرية بصحراء النجف العراقية

علق الإعلامي عمرو أديب، على اكتشاف قاعدة عسكرية إسرائيلية فوق الأراضي العراقية بصحراء النجف، مشيرًا إلى أنها اكتشفت صدفة بواسطة راعي غنم.

المعاشات: استثمار أموال المعاشات بعوائد 4% فقط منذ 1981 سبب الأزمة الحالية

قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيهاً لا يكفي لشراء دواء، فما بالك بسكن وغاز وكهرباء ومياه.

موسى يشيد بجولة ماكرون في الإسكندرية: حديث العالم وصورة أمن وأمان لمصر

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بفيديو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يجري صباحًا في شوارع الإسكندرية، واصفًا إياه برسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.

نقيب الفلاحين يكشف الأسباب وراء تراجع أعداد الحمير في مصر

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أعداد الحمير في مصر تراجعت بشكل كبير من 3 ملايين حمار في التسعينات إلى حوالي مليون حمار فقط حاليًا.

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التماثيل الصغيرة المستخدمة كديكور أو قطع أنتيكات داخل المنازل لا حرج فيها شرعًا، مؤكدًا أنها لا تمنع دخول الملائكة طالما أنها لا تُتخذ للتعظيم أو العبادة.

