أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نجاحها في التدخل العاجل لإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين من محافظة الأقصر، بعد إصابتها بمرض وراثي نادر يُعرف باسم Hereditary Tyrosinemia Type 1، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة وتقديم خدمات طبية متقدمة للحالات الحرجة والنادرة.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، الجمعة، أن المرض يعد من اضطرابات التمثيل الغذائي الخطيرة التي تؤثر على قدرة الجسم على تكسير بعض الأحماض الأمينية، ما يؤدي إلى تراكم مواد سامة داخل الجسم، خاصة بالكبد، وقد يتسبب في فشل كبدي حاد ومضاعفات تهدد الحياة حال عدم التدخل العلاجي السريع.

الهيئة: "استقبال الحالة في مرحلة حرجة"

أوضحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الطفلة وصلت إلى المنظومة الصحية وهي تعاني من تضخم بالكبد والطحال، واضطرابات في التجلط مصحوبة بنزيف، فضلًا عن تدهور مستوى الوعي.

وأضافت الهيئة أنه تم حجز الحالة داخل العناية المركزة، مع تشخيص إصابتها باعتلال دماغي كبدي، ما استدعى التدخل الطبي العاجل لإنقاذ حياتها.

التأمين الصحي الشامل: "إجراءات عاجلة لإنقاذ الطفلة"

أكدت الهيئة أنه فور عرض الحالة، تم اتخاذ إجراءات عاجلة شملت مراجعة كافة التقارير الطبية، وعرض الحالة على استشاري أمراض وراثية وعضو لجنة الخبراء بالمجلس الاستشاري.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي أكد ضرورة التدخل العلاجي الفوري باعتباره إجراءً منقذًا للحياة.

الهيئة: "صرف العلاج المعتمد عالميًا للحالة"

بناءً على التقييم الطبي، أصدرت الهيئة قرارًا عاجلًا بالموافقة على صرف عقار Nitisinone (NTBC)، وهو العلاج الأساسي المعتمد عالميًا لهذه الحالة.

وأوضحت أن العقار يعمل على الحد من تكوّن المواد السامة داخل الجسم، بما يسهم في حماية الكبد وتحسين الحالة الصحية للطفلة، كما تمت الموافقة على صرف العلاج لمدة شهر بصورة استثنائية، مع التنسيق لاستكمال خطة العلاج من خلال صندوق الأمراض الوراثية.

رحاب علي: "تنسيق كامل لضمان سرعة العلاج"

من جانبها، أكدت الدكتورة رحاب علي، مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر، أن التعامل مع الحالة تم من خلال تنسيق كامل بين الفرق الطبية والإدارية، بما يعكس كفاءة التشغيل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأضافت أن فرع الأقصر يولي اهتمامًا خاصًا بالحالات الحرجة، ويعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المرضى على العلاج المناسب في التوقيت المناسب.

الهيئة: "جاهزية كاملة للتعامل مع الحالات النادرة"

شددت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على أن التعامل مع هذه الحالة يعكس جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الحرجة والنادرة بكفاءة وسرعة، بما يضمن إنقاذ حياة المرضى وتوفير العلاج اللازم دون تأخير.

وأكدت استمرارها في تقديم الدعم الكامل للحالات الحرجة والنادرة، انطلاقًا من دورها في تحقيق العدالة الصحية وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة وفق أحدث المعايير العالمية.