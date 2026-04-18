تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026 ظاهرة فلكية مميزة، حيث يظهر هلال شهر ذي القعدة عقب غروب الشمس مباشرة، في مشهد يجذب أنظار المهتمين بالفلك وهواة الرصد، تزامنًا مع بداية أحد الأشهر الحرم التي تسبق موسم الحج وتحمل أهمية دينية وزمنية خاصة.

الحسابات الفلكية تحدد توقيت ظهور الهلال بدقة

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن الجمعية الفلكية بجدة، فقد حدث الاقتران المركزي للقمر يوم الجمعة 17 أبريل في تمام الساعة 02:51 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، إيذانًا بانتقال القمر من طور المحاق وبدء ابتعاده زاويًا عن الشمس، ما يمنحه عمرًا ومكثًا مناسبين للرصد مساء اليوم، حيث يظهر كهلال رفيع ودقيق فوق موقع الغروب لفترة زمنية محدودة، مع إمكانية رؤيته بالعين المجردة حال صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار، بينما تصبح مشاهدته أكثر وضوحًا باستخدام المناظير الفلكية والتلسكوبات، خاصة في المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي.

الهلال يمكث في السماء حتى 45 دقيقة بعد الغروب

يظهر الهلال كخيط رفيع بقرنين مائلين نحو الأعلى قبل أن يغرب بعد فترة قصيرة، ويمكث في السماء لمدة تتراوح بين نحو نصف ساعة و45 دقيقة تقريبًا، بحسب الموقع الجغرافي. ويتراوح عمره عند غروب الشمس بين حوالي 27 و30 ساعة في معظم مناطق الرصد، وهي قيم تُعد مناسبة لإمكانية الرؤية بالعين المجردة عند توافر الظروف الجوية المثالية، وفقًا للجمعية الفلكية.

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة، تتراوح استطالته الزاوية عن الشمس بين نحو 12 و18 درجة تقريبًا، ويرتفع فوق الأفق الغربي بحدود 8 إلى 15 درجة، في حين لا تتجاوز نسبة إضاءته قرابة 1.5% إلى 3%، ما يجعله هلالًا رقيقًا دقيق الملاحظة.

وتشير التوقعات إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة في معظم الدول العربية، وتزداد سهولة الرصد كلما اتجهنا غربًا نحو دول المغرب العربي نتيجة زيادة عمر الهلال ومدة مكثه في السماء، وهو ما يجعل من هذه الليلة فرصة مميزة لرصد واحد من أجمل المشاهد السماوية، مع التأكيد على أن صفاء الغلاف الجوي وخلوه من الغبار والرطوبة يظل العامل الحاسم في نجاح عملية الرصد.

وتُعد هذه الظاهرة فرصة مميزة لمتابعة بداية دورة قمرية جديدة، حيث يجمع هذا المشهد بين الدقة العلمية والجمال البصري، ويعكس ارتباط الإنسان منذ القدم بحركة القمر في تحديد الشهور والتقويم، في انتظار شهر يحمل معه أحداثًا ومواسم جديدة تستحق المتابعة.

