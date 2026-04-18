أصدر مركز الفلك، تقريرًا شاملًا حول نتائج تحري هلال شهر ذي القعدة لعام 1447 هـ، مبينًا أن الاقتران المركزي للقمر (المحاق) حدث يوم الجمعة 17 أبريل 2026 في تمام الساعة 11:52 بتوقيت غرينتش.

تفاصيل إمكانية الرؤية والحسابات الفلكية

أوضح المركز، استنادًا إلى معيار "عودة" وبرنامج المواقيت الدقيقة، أن رؤية الهلال يوم الجمعة كانت مستحيلة في المناطق الواقعة ضمن النطاق الأحمر لغروب القمر قبل الشمس، بينما تفاوتت إمكانية الرصد في مناطق أخرى بين الحاجة لاستخدام التلسكوب أو إمكانية الرؤية بالعين المجردة في حال الصفاء التام للغلاف الجوي.

ووفقًا للتقويم الهجري العالمي، حُددت بداية الشهر في النطاق الشرقي يوم الأحد 19 أبريل، وفي النطاق الغربي يوم السبت 18 أبريل، مع التأكيد على أن هذه الحسابات مسبقة ولا تعتمد بالضرورة على الرصد العملي الذي قد تختلف معاييره من دولة إلى أخرى.

نتائج الرصد الميداني لهلال أول الشهر

أفاد أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة بالنتائج التالية ليوم الجمعة 17 أبريل:

- الجزائر والمغرب: تعذر رصد الهلال بسبب الغيوم الجزئية وصفاء الجو النسبي، حيث أكد الراصدون عدم ثبوت الرؤية بالعين أو الآلات البصرية.

- المملكة المتحدة (بلاكبيرن): حاول الراصدون تحري الهلال، إلا أن السحب الكثيفة حالت دون ذلك، مع تسجيل معطيات فلكية تشير إلى ضآلة عمر القمر وإضاءته.

- فلسطين، ليبيا، ونيجيريا: حالت الظروف الجوية، من غبار وضباب وسحب كثيفة، دون رؤية الهلال بكافة الوسائل المتاحة.

وفي يوم السبت 18 أبريل، تمكن المختصون في الإمارات (أبوظبي) والبحرين (مدينة عيسى) من تصوير الهلال باستخدام تقنيات الكاميرا قبل غروب الشمس في أجواء صحوة تماماً.

البداية الرسمية للشهر في الدول الإسلامية:

- السبت 18 أبريل 2026: أعلنت تونس بداية الشهر.

- الأحد 19 أبريل 2026: غرة شهر ذي القعدة في كل من (الأردن، الجزائر، العراق، المغرب، أندونيسيا، بروناي، سنغافورة، عُمان، فلسطين، ليبيا، ماليزيا، مصر، موريتانيا، نيجيريا).

تطرق التقرير، أيضًا إلى نتائج تحري هلال آخر الشهر، حيث تم تصويره بنجاح في البحرين والجزائر يوم الخميس 16 أبريل قبل شروق الشمس، بمشاركة جمعية المرزم الفلكية، في حين تعذر رصده في السعودية (أبها) وفلسطين والإمارات يوم الجمعة 17 أبريل نتيجة العوامل الجوية والعوائق الأفقية.

