مجلس الوزراء يوافق على تطوير مدينة دمياط للأثاث بقطعة أرض جديدة

كتب : محمد أبو بكر

04:59 م 13/05/2026

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية عامة بمحافظة دمياط، تمهيدًا لتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

مجلس الوزراء: "تخصيص الأرض لتطوير صناعة الأثاث"

نص مشروع القرار على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 7.82 فدان ناحية محافظة دمياط، لاستخدامها في دعم وتطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع.

ويأتي القرار ضمن خطة الدولة لدعم المشروعات الصناعية والتنموية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، وعلى رأسها صناعة الأثاث التي تشتهر بها محافظة دمياط.

