أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنويهًا مهمًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة اليوم الخميس، مؤكدة أن فصل الربيع يشهد عادةً أعلى معدلات لدرجات الحرارة، مع تأثر البلاد بكتل هوائية جافة منخفضة الرطوبة على عدد من المناطق.

تفاصيل حالة طقس الساعات المقبلة

أوضحت "الهيئة" أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 39 درجة مئوية، بينما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في جنوب البلاد خلال ساعات النهار في الظل.

وأشارت "الأرصاد" إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال هذه الموجة الحارة، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة.

وناشدت "الهيئة" المواطنين بضرورة الإكثار من شرب السوائل، وعلى رأسها المياه، إلى جانب ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والخفيفة، لتقليل تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في ختام بيانها استمرار متابعة التغيرات الجوية وإصدار التحديثات أولًا بأول، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات للحفاظ على سلامتهم خلال فترات الطقس الحار.

