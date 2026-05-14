إعلان

القاهرة تسجل 39 درجة.. تحذير مهم من "الأرصاد" بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد العش

02:04 ص 14/05/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنويهًا مهمًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة اليوم الخميس، مؤكدة أن فصل الربيع يشهد عادةً أعلى معدلات لدرجات الحرارة، مع تأثر البلاد بكتل هوائية جافة منخفضة الرطوبة على عدد من المناطق.

تفاصيل حالة طقس الساعات المقبلة

أوضحت "الهيئة" أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 39 درجة مئوية، بينما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في جنوب البلاد خلال ساعات النهار في الظل.

وأشارت "الأرصاد" إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال هذه الموجة الحارة، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة.

وناشدت "الهيئة" المواطنين بضرورة الإكثار من شرب السوائل، وعلى رأسها المياه، إلى جانب ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والخفيفة، لتقليل تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في ختام بيانها استمرار متابعة التغيرات الجوية وإصدار التحديثات أولًا بأول، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات للحفاظ على سلامتهم خلال فترات الطقس الحار.

697792430_1410523421106221_8827583741855531716_n

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من الطقس: اضطراب ملاحة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء

طقس متقلب حتى الأربعاء.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة

أجواء ربيعية مضطربة وعودة الموجة الحارة.. تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس درجات الحرارة أماكن سقوط الأمطار الموجة الحارة العاصفة الترابية الظواهر الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور
زووم

جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
رياضة عربية وعالمية

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
متحدث الحكومة: حملات رقابية مشددة لمنع احتكار السلع قبل عيد الأضحى
أخبار مصر

متحدث الحكومة: حملات رقابية مشددة لمنع احتكار السلع قبل عيد الأضحى
وقف لمزاولة المهنة ومجلس تأديب.. نقابة محامين المنيا تُصدر قرارات صارمة
أخبار المحافظات

وقف لمزاولة المهنة ومجلس تأديب.. نقابة محامين المنيا تُصدر قرارات صارمة
"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
زووم

"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة