وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بسلامة الله، إلى مطار عنتيبي الدولي، في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه كان في استقبال الرئيس السيسي عند الوصول روهاكانا روجوندا، المبعوث الخاص للرئيس الأوغندي المكلف بالمهام الخاصة، والسفير منذر سليم، سفير جمهورية مصر العربية لدى أوغندا، إلى جانب أعضاء السفارة المصرية في كمبالا.

وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، استعرض الرئيس حرس الشرف بالمطار، قبل أن يتوجه إلى القصر الرئاسي في عنتيبي لإجراء المباحثات الرسمية مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.