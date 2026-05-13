الأرصاد الجوية: انخفاض مؤقت في الحرارة.. وعودة الموجة الحارة الخميس

كتب : داليا الظنيني

12:39 ص 13/05/2026
    زحام على شواطئ الإسكندرية
    زحام على شواطئ الإسكندرية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طبيعة الحالة الجوية التي تمر بها البلاد حالياً، موضحة أن الفترة الراهنة تتسم بتعاقب موجات الارتفاع في درجات الحرارة.

وأرجعت غانم ذلك إلى طبيعة النصف الثاني من فصل الربيع، الذي يبدأ تدريجياً في اكتساب بعض الخصائص المناخية لفصل الصيف.

انكسار الذروة وانخفاض مؤقت

وخلال حديثها عبر برنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم، ذكرت غانم أن البلاد عاشت اليوم ذروة الارتفاع في قيم الحرارة، حيث بلغت العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 7 درجات كاملة.

وأوضحت أن التوقعات تشير إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة غداً الأربعاء، بمعدل يتراوح بين 6 إلى 7 درجات، مع التنبيه على أنها ستظل رغم ذلك أعلى من مستوياتها الطبيعية بقليل.

خارطة الطقس حتى مطلع الأسبوع

وأشارت منار غانم، إلى أن الهدوء النسبي لن يستمر طويلاً؛ وسيعاود المؤشر صعوده الملحوظ يوم الخميس لتلامس العظمى حاجز 37 درجة مئوية.

واستطردت غانم في استعراض تفاصيل الحالة الجوية، مضيفة أن الحرارة ستعاود الانخفاض مجدداً يومي الجمعة والسبت لتهبط إلى أوائل الثلاثينيات، قبل أن تدخل في موجة ارتفاع أخرى.

وأكدت في ختام تصريحاتها أن هذه الحالة من التذبذب والتقلبات الحرارية من المتوقع أن تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

