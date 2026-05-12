تشغيل 137 مشروعًا بـ"حياة كريمة" وتنفيذ 351 مشروعًا بالقرى

كتب : محمد نصار

10:44 ص 12/05/2026

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا تفصيليًا اليوم من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول تطورات موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بالمرحلة الأولى لقرى المبادرة، والتي تتضمن الأسواق ومواقف سيارات النقل الجماعي ونقاط الإطفاء التي أشرفت الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات في القرى المستهدفة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه في إطار المرحلة الأولى للمبادرة تم تنفيذ 351 مشروعًا من مشروعات الإدارة المحلية موزعة ما بين 130 نقطة إطفاء، و124 سوقًا حضاريًا، و97 موقف سيارات نقل جماعي، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت أكثر من 1.6 مليار جنيه.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المشروعات المنفذة تهدف إلى تعزيز إجراءات الحماية المدنية وتحسين الخدمات والتجهيزات اللازمة في هذا الشأن، وتوفير بدائل حضارية للأسواق غير المنظمة وخدمات النقل الجماعي القائمة في بعض القرى، وخلق فرص عمل مستدامة في سلاسل التجارة الريفية، بما يتكامل مع التطوير الذي تشهده القرى في مختلف القطاعات تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية.

تشغيل مشروعات الإدارة المحلية ضمن حياة كريمة

كانت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قد وجهت المحافظات نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة للتشغيل الكامل لهذه المشروعات بشكل تدريجي خلال العام الجاري، بعد استيفاء كافة التجهيزات المطلوبة، وطرح ما يتناسب منها على القطاع الخاص في إطار دور الوزارة والمحافظات في توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.

من جانبه، صرح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، بأنه تنفيذًا لتوجيهات معالي وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فقد تم الانتهاء بالفعل من الاستلام والتشغيل الكامل لـ137 مشروعًا من إجمالي المشروعات التي تم نهو تنفيذها إنشائيًا مؤخرًا، وتتوزع المشروعات التي تم تشغيلها ما بين 55 موقف سيارات نقل جماعي، و45 سوقًا، و37 نقطة إطفاء.

وأكد "جاد الكريم" أن الوزارة والمحافظات لا تبدأ في تشغيل أي مشروع إلا بعد استلامه بأعلى معايير الجودة، وإلزام المقاولين بتلافي أي ملاحظات تعوق التشغيل قبل الاستلام، وفي إطار ذلك تم استلام والبدء في تجهيز وطرح الدفعة الثانية من المشروعات بإجمالي 160 مشروعًا، متوقع دخولها الخدمة خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم استلام وتشغيل المشروعات المتبقية بإجمالي 54 مشروعًا خلال النصف الأول من العام المالي الجديد.

