أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستبدأ تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع الجانب الياباني على طلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة المناهج بما يتوافق مع أحدث النظم التعليمية العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة "عبد اللطيف" في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، والتي عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بملفات التعليم، وعلى رأسها ملف المدارس المصرية اليابانية وامتحانات الثانوية العامة، بحضور المستشار هاني حنا.

التعاون مع الجانب الياباني لا يقتصر على المدارس المصرية اليابانية فقط

أوضح وزير التعليم، أن هذا التوجه يأتي استكمالًا لتجربة التعاون مع اليابان في تطوير مناهج الرياضيات، والتي بدأت بالفعل في الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي، وحققت مخرجات تعلم متوافقة مع النموذج الياباني المعتمد على تنمية مهارات التفكير والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين.

ويذكر أنه حضر الجلسة من جانب وزارة التربية والتعليم اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الأبنية التعليمية، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

