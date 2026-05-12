تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

استشاري تشريعات رقمية: المراهنات الإلكترونية صناعة عالمية بالمليارات

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن المراهنات الإلكترونية صناعة ضخمة عالميًا برؤوس أموال بالمليارات، تشمل الرهان على المباريات الرياضية وغيرها.

أديب ينقل رد وزير السياحة: أوقفت العمل بأكشاك كلابشة وشكلت لجنة للمعاينة

نقل الإعلامي عمرو أديب، رد وزير السياحة على الجدل المثار بشأن مبانٍ خرسانية أمام معبد كلابشة بأسوان والتي اعتبرها كثيرون تشويهًا للمشهد الجمالي لهذا الأثر التاريخي الفريد

متحدث الصحة: هانتا ليس فيروسًا جديدًا ومعدلات الإصابة عالميًا تتراوح بين 10 و100 ألف

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس هانتا ليس فيروسًا جديدًا، فقد تم اكتشافه معمليًا منذ عام 1978.

لدينا 150 ألف جامع.. محمد علي خير يدعو للتبرع لبناء المدارس والمستشفيات

قال الإعلامي محمد علي خير، إن النائب الشيخ أحمد ترك أثار بقبة مجلس الشيوخ ضرورة التوقف عن بناء المساجد لوجود فائض كبير.

القومي للبحوث الجنائية: القات نبات مخدر يباع في أفريقيا كحزم خضراء

أكدت الدكتورة إيناس الجعفراوي، الأستاذة بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن نبات القات يُعد من النباتات المخدرة المنتشرة في عدد من الدول الأفريقية، حيث يُباع في الأسواق على هيئة حزم خضراء، كما يُسمح بتداوله في اليمن وجيبوتي والصومال وكينيا.