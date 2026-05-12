أكدت الدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، أن حسن معاملة المرضى والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم بسهولة ويسر يأتيان في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

متابعة جودة الخدمات الصحية

وأضافت وكيل الوزارة، في أول تصريح لها عقب تولي مهام منصبها، أنه يجري متابعة سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة الصحية، مع الالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة داخل المنشآت الصحية التابعة للمديرية.

جولات ميدانية يومية

وشددت على أنها تقوم بتنفيذ جولات ميدانية يومية على المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام الأطقم الطبية والإدارية وتواجدها في أماكن العمل.

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

وأشارت الدكتورة إيمان هارون إلى أن الجولات تشمل أيضًا التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى الالتزام بتطبيق سياسات الجودة ومكافحة العدوى، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.