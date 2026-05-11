نظمت إدارة المسجد الجامع حفلاً كبيراً بمناسبة تخريج دفعة 2025 من المركز الثقافي الإسلامي بمدينتي التابع لوزارة الأوقاف.

شهد الحفل الدكتور حسين القاضي، مدير عام المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، والأستاذ جمال الجندي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، وكلٌّ من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن رمضان الأزهري، عميد المركز الثقافي الإسلامي بمدينتي، والدكتور محمود الأبيدي، مدير المركز الثقافي الإسلامي بمدينتي وإمام المسجد الجامع، بحضور عدد كبير من الدارسين والدارسات بالمركز الثقافي من مختلف الصفوف الدراسية.

خلال الحفل تم تكريم الدارسين والدارسات من دفعة 2025، وهي الدفعة الرابعة التي تتخرج من المركز الثقافي الإسلامي بالمسجد الجامع، ويبلغ عدد الدارسين بالدفعة نحو 462 دارسًا ودارسة.

يُشار إلى أن المركز الثقافي الإسلامي بمدينتي يقوم بتدريس كافة العلوم الشرعية من فقه وتفسير والحديث الشريف وعلوم الشريعة وغيرها، لتأهيل وتدريب الكوادر الدعوية. وتمتد الدراسة بالمركز إلى عامين لتخريج دفعات جديدة من الخطباء والواعظات، لتعزيز الفكر الوسطي ونشر سماحة الإسلام.

وسبق أن حقق المركز الثقافي الإسلامي بمدينتي إنجازاً كبيراً بعد اعتلائه صدارة المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، حيث فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة الثقافية الكبرى للعام الدراسي 2022/2023.