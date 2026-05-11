الجيزة ترفع 650 طن مخلفات من أرض الرخام بالمنيرة الغربية

كتب : محمد أبو بكر

02:50 م 11/05/2026
نفذت محافظة الجيزة، من خلال هيئة النظافة والتجميل، حملة مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بمنطقة أرض الرخام بنطاق حي المنيرة الغربية، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأنصاري: الحملات ساهمت في تحسين الحالة البيئية والمظهر الحضاري

أوضح أحمد الأنصاري، أن الحملات أسفرت عن رفع نحو 650 طنًا من المخلفات والتراكمات من المنطقة، من خلال الدفع بعدد من معدات وسيارات هيئة النظافة والتجميل، بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بالقطاع.

محافظ الجيزة: مستمرون في حملات النظافة بالأحياء والمراكز

أكد محافظ الجيزة، استمرار تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف الأحياء والمراكز، للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والمحاور الرئيسية.

رئيس هيئة النظافة: الدفع بالمعدات اللازمة لرفع التراكمات

من جانبه، أكد محمد الضبعي، أن الهيئة دفعت بعدد من اللوادر وسيارات النقل والمعدات اللازمة لرفع التراكمات والمخلفات من منطقة أرض الرخام بحي المنيرة الغربية.

هيئة النظافة: الحملات تستهدف تحسين البيئة المحيطة للمواطنين

أشار اللواء محمد الضبعي، إلى أن الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة، بهدف تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة البيئة المحيطة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع والمناطق السكنية.

