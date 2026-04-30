أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة انتهت من إصدار نحو 75% من القرارات التنفيذية لقانون العمل، مشددا على مناقشتها بدقة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وقال الوزير خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي"، إن إصدار القانون جاء بعد مناقشات استمرت 8 سنوات.

وأشار "رداد"، إلى إطلاق برنامج "التدريب من أجل التشغيل" بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه حقق نتائج رائعة وأسهم في تأهيل الشباب.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تتعاون مع المعاهد الدولية لتدريب أبناء مصر للعمل بالأسواق الخارجية، لرفع كفاءة العمالة وفرصها التنافسية.

وأضاف أن الوزارة تحرص على التشغيل التكاملي بين المحافظات القريبة لتوفير فرص عمل وتقليل البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة.

وشدد على أن مخالفات السلامة والصحة المهنية تعد جسيمة وقد تؤدي لإنهاء عقود العمل، مشيرا إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ 34 مليون عامل.