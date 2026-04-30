وزير العمل: إصدار 75% من القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد

كتب : حسن مرسي

11:43 م 30/04/2026

حسن رداد وزير العمل

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة انتهت من إصدار نحو 75% من القرارات التنفيذية لقانون العمل، مشددا على مناقشتها بدقة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وقال الوزير خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي"، إن إصدار القانون جاء بعد مناقشات استمرت 8 سنوات.

وأشار "رداد"، إلى إطلاق برنامج "التدريب من أجل التشغيل" بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه حقق نتائج رائعة وأسهم في تأهيل الشباب.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تتعاون مع المعاهد الدولية لتدريب أبناء مصر للعمل بالأسواق الخارجية، لرفع كفاءة العمالة وفرصها التنافسية.

وأضاف أن الوزارة تحرص على التشغيل التكاملي بين المحافظات القريبة لتوفير فرص عمل وتقليل البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة.

وشدد على أن مخالفات السلامة والصحة المهنية تعد جسيمة وقد تؤدي لإنهاء عقود العمل، مشيرا إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ 34 مليون عامل.

وزير العمل قانون العمل السلامة المهنية

فيديو قد يعجبك



بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
أخبار مصر

بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
حمدي المرغني يتلقى عزاء والده أمام منزل العائلة بالسويس (فيديو وصور)
زووم

حمدي المرغني يتلقى عزاء والده أمام منزل العائلة بالسويس (فيديو وصور)
"تهديد".. مصدر بمجلس الأهلي يكشف موقف ييس توروب في حالة الهزيمة من الزمالك
رياضة محلية

"تهديد".. مصدر بمجلس الأهلي يكشف موقف ييس توروب في حالة الهزيمة من الزمالك
كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يكشف تفاصيل مهمة
مصراوى TV

كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يكشف تفاصيل مهمة
جلسة تصوير في الشارع.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور
زووم

جلسة تصوير في الشارع.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)