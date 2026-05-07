قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن إسرائيل وأثيوبيا وآخرون يسعون لتفتيت دولة السودان الشقيق كجزء من المخطط الصهيوني للسيطرة على المنطقة.

وأوضح في تصريحات له، أنه يجب على جامعة الدول العربية أن تتحرك لأداء واجبها تجاه الحفاظ على وحدة السودان.

وقال وزير الأوقاف السابق:"ندعم بقوة وحدة الدولة السودانية، ويُعد السعي لتفتيتها أو تقسيمها خيانة للسودان وللأمة العربية وخدمة لأعدائهما".

الأزهر يدين استهداف مطار الخرطوم

كان الأزهر الشريف، أدان العدوان الذي استهدف مطار الخرطوم بالعاصمة السودانية، وما ترتب عليه من انتهاكٍ صارخٍ لسيادة السودان، وترويعٍ للمدنيين والأبرياء، وتحويلِ السودان إلى ساحةٍ مستباحةٍ للحروب والصراعات والفوضى.

وأكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لأيِّ محاولةٍ من دول الجوار للمساس بسيادة السودان وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، داعيًا الشعب السوداني إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد، والتحلي بالحكمة والعقل والمنطق، وتغليب الحلول السلمية والدبلوماسية، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق حكماء السودان إلى العمل على لمِّ الشمل ووحدة الصف، حقنًا لدماء الأبرياء، وحفاظًا على مستقبل هذا البلد العربي الإسلامي الكبير.