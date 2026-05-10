أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن بعض الخطوط غير الاقتصادية تتسبب في خسائر تتجاوز 7 مليارات جنيه.

وأوضح "عامر"، أن الدولة توجه دعمًا سنويًا بقيمة 5.5 مليار جنيه للهيئة، إلا أنه ثابت منذ عام 2019 حتى الآن، رغم أن القيمة الفعلية للدعم – وفق الحسابات الحالية – كان من المفترض أن تصل إلى نحو 26 مليار جنيه.

وأكد، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة ميزانية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تذاكر بعض الخطوط أقل من تكلفة “التوك توك”.

رئيس الهيئة: التحدي الأكبر يتمثل في زيادة الإيرادات

أوضح محمد عامر، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الهيئة يتمثل في زيادة الإيرادات، لافتًا إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر بلغت نحو 12.5% فقط، مشيرًا إلى أن أعلى زيادة طُبقت على قطارات الـVIP المتجهة إلى أسوان لم تتجاوز 50 جنيهًا.

وحيد قرقر: السكة الحديد لا تزال مرفقًا خدميًا مدعومًا

من جانبه، طالب النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رئيس الهيئة بتوضيح تكلفة التشغيل الحقيقية مقارنة بأسعار التذاكر التي يتحملها المواطن، مؤكدًا ضرورة التأكيد على أن هيئة السكك الحديدية لا تزال مرفقًا خدميًا، وأن خدمات النقل عبر القطارات في مصر ما زالت مدعومة من الدولة.

رئيس الهيئة: زيادة الأسعار لم تمس المواطن البسيط

أوضح رئيس الهيئة أن تحريك أسعار التذاكر الأخير كان بعيدًا تمامًا عن المواطن البسيط، مؤكدًا أن الزيادات لم تشمل الخدمات الأساسية، وإنما اقتصرت على بعض الخدمات الفاخرة مثل قطارات “تالجو”، والتي تعمل وفق نموذج مختلف عن القطارات العادية.

وأشار إلى أن العوائد المتحققة من هذه الفئات تسهم في دعم الخدمة الأساسية المقدمة لجميع المواطنين، وفي مقدمتهم محدودو الدخل.

تكلفة التشغيل لرحلات أسوان تصل إلى 1200 جنيه للتذكرة

لفت محمد عامر، إلى أن تكلفة التشغيل في بعض الخطوط الطويلة، مثل خط أسوان، تتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه للتذكرة الواحدة، مؤكدًا أن تغطية التكلفة الفعلية من سعر التذكرة أمر غير ممكن في ظل الأسعار الحالية.

وأكد رئيس الهيئة استمرار دعم عدد من الخطوط غير الاقتصادية، مثل خط القباري – رأس مطروح، وخطوط المسافات القصيرة في شمال ووسط الدلتا، موضحًا أن أسعار بعض التذاكر ما زالت منخفضة للغاية.

محمد عامر: تذاكر بعض الخطوط أقل من تكلفة “التوك توك”

قال: “يمكن للمواطن السفر من القاهرة إلى منوف مقابل 15 جنيهًا فقط، بينما قد يدفع 20 جنيهًا لاستخدام توك توك بعد وصوله”.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مبلغ الدعم السنوي البالغ 5.5 مليار جنيه يتم توجيهه أيضًا لدعم اشتراكات الطلاب والعاملين بالدولة، موضحًا أن الهيئة لا تحصل فعليًا على كامل قيمة الدعم بسبب خصومات مرتبطة بأعباء القروض.

وأضاف أن الهيئة تتحمل خصمًا شهريًا يقدر بنحو 300 مليون جنيه لسداد التزامات القروض، وهو ما يضاعف من حجم الخسائر والأعباء المالية الواقعة عليها.