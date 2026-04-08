قررت هيئة سكك حديد مصر، تشغيل رحلة القطار رقم 1945 (ثالثة مكيفة - أسوان/ القاهرة)، يوم الأحد الموافق 12/4/2026 حيث يقوم من محطة أسوان في تمام 11:30 صباحًا على أن يصل محطة القاهرة في تمام الساعة 00:10 بعد منتصف الليل وفقًا للجدول المرفق.

طرق حجز تذاكر قطارات سكك حديد مصر

تيسيرًا على جهور الركاب تتيح هيئة سكك حديد مصر الحصول على تذاكر السفر من خلال طرق الدفع المتنوعة وتشمل شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وتطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة (فوري – خالص - الأهلي ممكن - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول - مصاري - أموال - موجة - سمارت باي - وقتي).

كما يمكن الحجز من خلال الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661، بالإضافة إلى مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية، وماكينات الحجز الذاتي "TVM" الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.