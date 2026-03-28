أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن قروض وزارة النقل لا تمثل سوى 12.5% من إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي القروض المخطط لها لمشروعات الوزارة يبلغ 18 مليار دولار من أصل 160 مليار دولار إجمالي الديون الخارجية.

وقال الوزير خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن القروض الأخرى تذهب لدعم الموازنة وقطاع البترول.

وردًا على سؤال حول إمكانية خفض أسعار التذاكر إذا انخفض سعر السولار، أوضح وزير النقل أن القطاع يعاني من عجز مزمن وليس طارئًا، ولذلك لن يتم خفض التذاكر حتى لو انخفضت الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن الهدف من الزيادات الحالية هو تقليل العجز المتراكم في القطاع، وليس مجرد مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، معقبًا: "طبعًا مش هنزل سعر التذكرة.. أنا أصلًا عندي عجز 4 مليار دولار، لو السولار نزل يبقى نزلت بالخسارة، ولو كنت هزود سعر التذكرة السنة الجاية ممكن أجلها شوية".

وأضاف الفريق كامل الوزير أن قرار زيادة أسعار التذاكر تم بعد دراسة متأنية في مجلس الوزراء وبموافقة جميع الأجهزة المعنية، مؤكدًا أن هذه الزيادات ضرورية لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

وقال إنه في حالة انخفاض الأسعار العالمية، قد يتم تأجيل أي زيادات مستقبلية أو تقليلها، لكن ليس خفض الأسعار الحالية لأن العجز مزمن.

وتابع وزير النقل أن المواطنين يتساءلون عن الأولويات، مشيرًا إلى أن مشروعات النقل مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع هي استثمارات ضرورية لتطوير البنية التحتية وتخفيف الازدحام وتوفير وسائل نقل حضارية.

وأكد أن هذه المشروعات تساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل، وهي جزء من رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وشدد الفريق كامل الوزير على أن وزارة النقل تعمل بشفافية كاملة، وأنها تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين تتطور باستمرار رغم التحديات المالية، داعيًا إلى النظر إلى الصورة الكاملة لإجمالي ديون الدولة وليس التركيز على قطاع واحد فقط.