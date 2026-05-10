قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع عن كثب ما يثار بشأن حالات الإصابة بفيروس "هانتا" المرتبطة بسفينة الرحلات البحرية "إم في هوندوس" خاصة بعد إعلان تسجيل عدد من الإصابات والوفيات بين بعض الركاب، وبدء تتبع المخالطين في أكثر من دولة.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول السفينة التي رُصد فيها تفشي فيروس هانتا، فجر الأحد، إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية في جزر الكناري، قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وأوضح "عبدالغفار" عبر حسابه على فيسبوك، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الخطر على عامة الناس ما يزال منخفضًا، وأن الفيروس لا ينتشر بسهولة مثل الإنفلونزا أو كوفيد-19، حيث يحتاج انتقاله – في الحالات النادرة جدًا بين البشر – إلى مخالطة وثيقة وممتدة.

وشدد على أن "السفن السياحية تُعتبر بيئة مغلقة نسبيًا بما تضمه من أماكن مشتركة ومخالطة مستمرة بين الركاب، وهو ما قد يجعل أي عدوى أكثر قابلية للانتشار، لكن هذا قد يساعد أيضًا في تتبع المخالطين وحصر الحالات بشكل أدق وأسرع".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: "يبقى الاكتشاف المبكر والمتابعة الطبية السريعة من أهم عوامل السيطرة على الوضع".

وأكد "عبدالغفار" أن ما يحدث لن يكون بداية لجائحة جديدة.

وقال: "حتى الآن، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن ما يحدث لا يشبه سيناريو بداية جائحة جديدة، وأن الوضع ما يزال محدودًا وتحت المتابعة الدقيقة من الجهات الصحية".

وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه بها، بما في ذلك 3 وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج.

ويمكن أن يُسبب هذا المرض متلازمة تنفسية حادة، لكن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه "ليس مثل كوفيد-19" الذي تسبب في جائحة لا تزال حاضرة في أذهان العالم.

وحرص المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس على طمأنة الجمهور، مشددا على أن فيروس هانتا "ليس فيروس كوفيد-19"، وأن خطر انتشاره منخفض.

